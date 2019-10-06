Вашингтон, , 05:31 — REGNUM Атомная подводная лодка USS Oregon SSN была спущена на воду и принята в состав ВМС США 5 октября в американском городе Гротон, штат Коннектикут, сообщает пресс-служба министерства обороны США.

Как стало известно, при спуске корабля на воду он был освящен водой из озера Кратер и вином из Орегона.

Напомним, Oregon — это подводная лодка класса Вирджиния с личным номером SSN 793. Она является третьем названым в честь государства судном. Первый, USS Oregon, был бригантиновым судном, купленным в 1841 и использовавшимся для нужд разведки вплоть до 1845 года. Второй Oregon (линкор) участвовал в испано-американском противостоянии при противодействии строительства Панамского канала. Третий корабаль Oregon оснащен 12-ю крылатыми ракетами Tomahawk.

В Гротоне расположена верфь компании Electric Boat Corporation, здесь производится около половины всех подлодок флота США.