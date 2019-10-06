Анкара, , 04:18 — REGNUM Вооруженные силы Турции концентрируются у сирийской границы после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о начале операции против курдских сил самообороны расположенных на территории САР. Об этом сообщает турецкая государственная телерадиокомпания TRT.

ВС Турции перебрасывает живую силу и боевые машины к приграничному населенному пункту Акчакале.

Целью операции объявлено подавление военных соединений сил самообороны сирийских курдов, а также создание зоны безопасности на севере Сирии.

Напомним, выступая на Генеральной ассамблее ООН глава МИД Сирии Валид Муаллем потребовал, чтобы войска Турции и США покинули территорию САР. Также он заявил, что стремление этих стран к созданию зоны безопасности на севере Сирии является грубым нарушением международного права и Устава ООН.