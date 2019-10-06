Каракас, , 03:37 — REGNUM Мировая экономика в состоянии освободится от доллара США и не быть в заложниках у империализма, заявил 5 октября журналистам президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Мадуро, «человечество рано или поздно возьмет курс на преодоление доллара и построит новую монетарную и финансовую систему», благодаря которой сможет освободиться от являющегося хозяином доллара империализма и не подвергаться его постоянному шантажу.

«Хватит санкций, хватит экономических войн, довольно уже Трампа!», — воскликнул президент Венесуэлы.

Напомним, в Каракас прибыл российский вице-премьер Юрий Борисов. Во время переговоров с венесуэльским лидером были достигнуты договоренности о намерениях разработать план сотрудничества в различных отраслях до 2030 года. Выступление Мадуро по итогам встречи опубликовано в Twitter-канале президента.

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