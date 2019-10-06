Вашингтон, 6 октября 2019, 03:41 — REGNUM Президент США Дональд Трамп не желал делать скандально известный звонок президенту Украины Владимиру Зеленскому. Такое заявление Трамп сделал во время телефонной конференции с членами республиканской партии Конгресса США 5 октября, сообщает новостной портал Axios.

Дональд Трамп
Дональд Трамп

Трамп пояснил, что звонил Зеленскому по просьбе министра энергетики США Рика Перри. Как утверждает американский президент, Перри просил его затронуть вопрос энергетической безопасности и продвинуть строительство завода сжиженного природного газа.

Недавно в США разгорелся скандал вокруг телефонного разговора Трампа и Зеленского в июле 2019 года.

Инициаторы расследования утверждают, что президент США оказывал давление на украинского коллегу и добивался от него начала расследования возможной преступной деятельности сына политического оппонента Трампа Джо Байдена.

Это стало поводом для начала процедуры импичмента в отношении президента США.