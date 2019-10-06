Вашингтон, , 03:41 — REGNUM Президент США Дональд Трамп не желал делать скандально известный звонок президенту Украины Владимиру Зеленскому. Такое заявление Трамп сделал во время телефонной конференции с членами республиканской партии Конгресса США 5 октября, сообщает новостной портал Axios.

Дональд Трамп

Трамп пояснил, что звонил Зеленскому по просьбе министра энергетики США Рика Перри. Как утверждает американский президент, Перри просил его затронуть вопрос энергетической безопасности и продвинуть строительство завода сжиженного природного газа.

Недавно в США разгорелся скандал вокруг телефонного разговора Трампа и Зеленского в июле 2019 года.

Инициаторы расследования утверждают, что президент США оказывал давление на украинского коллегу и добивался от него начала расследования возможной преступной деятельности сына политического оппонента Трампа Джо Байдена.

Это стало поводом для начала процедуры импичмента в отношении президента США.