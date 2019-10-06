Москва, , 03:07 — REGNUM В связи с тем, что сотрудник ФБР осуществил задержание и допрос депутата Государственной думы РФ Инги Юмашевой, МИД РФ направил ноту протеста в Государственный департамент США. Об этом заявил журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.

Посольство России в США (сс) Aaron Siirila

Член комитета по международным делам Инга Юмашева прибыла в США на форум по развитию российско-американского сотрудничества «Диалог Форт-Росс». В аэропорту Нью-Йорка она была задержана сотрудником ФБР, который допрашивал её в течение часа, а затем предложил встретиться «в неформальной обстановке».

Инцидент вызвал возмущение посольства России. В Госдепартамент США была направлена нота протеста.

«Мы сегодня направили соответствующую ноту протеста в Госдепартамент и рассчитываем, что нам объяснят, что значат такого рода зондажные подходы к депутату Государственной думы», — добавил посол РФ.

Напомним, ранее Москва обвинила Вашингтон в нарушении международных обязательств и направила официальную жалобу в ООН из-за того, что десять российских дипломатов не смогли получить визу, для работы на очередной Генассамблеи.

30 сентября в МИД РФ заявил о том, что в связи с «визовой войной» будут приняты ответные меры.

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