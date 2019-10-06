Вашингтон, , 02:49 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео, выступая перед журналистами в Афинах, заявил о том, что просьба президента США Дональда Трампа о расследовании возможного вмешательства в американскую президентскую кампанию 2016 года со стороны Украины была вполне корректной, сообщает BBC.

По мнению госсекретаря США, администрация президента должна выяснить были ли попытки фальсификации выборов 2016 года с территории Украины. «Это не только уместно, но и наша обязанность провести расследование, если мы считаем, что было вмешательство в выборы 2016 года», — отметил Помпео, подчеркнув, что не имеет значения касаются ли подозрения правительства Украины или любой другой страны.

Напомним, во вмешательстве в выборы в США обычно обвиняли только Россию. Однако ранее советник президента США по делам кибербезопасности Рудольф Джулиани высказал предположение того, что украинцы могли подставить российское правительство, организовав атаку на компьютерные сервера Демократической партии.