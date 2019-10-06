Каракас, , 03:02 — REGNUM Вице-премьер РФ Юрий Борисов объявил журналистам, что Российская Федерация и Венесуэла намерены создать план долгосрочного сотрудничества, сообщает 6 октября «Коммерсантъ».

Юрий Борисов и Николас Мадуро © @NicolasMaduro

Борисов после переговоров с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро сообщил, что стороны планируют подготовить стратегический документ о сотрудничестве к следующему заседанию межправительственной комиссии. Долгосрочный план будет регулировать торгово-экономические, научно-технические и культурные отношения между Россией и Венесуэлой по меньшей мере до 2030 года.

Борисов отметил «чисто технический характер» своего визита. По его словам, обсуждались конкретные проблемы увеличения товарооборота и восстановления экономики Венесуэлы.

Кроме того, российский вице-премьер отметил, что ситуация в Венесуэле стабильная.