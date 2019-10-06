Вашингтон, , 02:32 — REGNUM В течение 1 часа длился допрос депутата ГД РФ Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка. Сотрудник ФБР предполагал продолжить разговор в «неформальной обстановке». Об этом 5 сентября рассказал журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.

Инга Юмашева прибыла в США на форум «Диалог Форт-Росс». В аэропорту Нью-Йорка она была задержана сотрудником ФБР, который допрашивал её в течение часа.

«Более того, ей было предложено встретиться с сотрудником ФБР в другой, неформальной обстановке и продолжить это общение», — пояснил Анатолий Антонов.

Напомним, накануне Генассамблеи ООН в Нью-Йорке нескольким членам делегации России было отказано во въездных визах.

30 сентября в МИД РФ заявил о том, что в связи с «визовой войной» будут приняты ответные меры.