Каракас, , 02:30 — REGNUM Вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе в президентском дворце Мирафлорес и длилась менее часа, сообщает 6 октября RT.

В начале встречи Борисов отметил, что впервые посетил Венесуэлу и ему «всё очень понравилось». Президент Боливарианской Республики в свою очередь отметил важность визита заместителя председателя российского правительства после переговоров с президентом России в Москве.

Мадуро заявил, что необходим контроль за выполнением поручений глав государств и ходом работы. Президент Венесуэлы считает хорошей идеей выработку десятилетнего плана сотрудничества с Россией.