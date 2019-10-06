Вашингтон, 6 октября 2019, 01:41 — REGNUM Серию антироссийских высказываний о невозможности построения конструктивных отношений между США и РФ выдала бывший постоянный представитель США в ООН Никки Хейли, передает 4 октября газета Newsday.
По мнению Хейли, Россия никогда не станет другом США, кроме того Вашингтон «никогда не сможет доверять» Москве. Оценивая роль России на международной арене, бывший представитель США в ООН заявила: «Они получают власть благодаря хаосу и расколу в других странах», — отметив при этом, что Москва приложила руку ко всему плохому в мире.
Вмешательство Москвы в выборы, якобы произошедшее во время кампании 2016 года, Хейли считает обычной мировой практикой: «Да, они вмешались в наши выборы. Мы знаем это, но мы видим, что другие страны также делают это».
Напомним, бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли сменила на должности постпреда США в ООН Саманту Паэур и представляла Соединеннные Штаты в ООН с января 2017 по декабрь 2018 года.