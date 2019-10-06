Стокгольм, , 01:43 — REGNUM Двусторонние консультации между делегациями США и КНДР в Швеции были прерваны. Корейские дипломаты оказались разочарованы предложениями американцев, сообщает 5 октября шведская газета Dagens Nyheter.

Представитель МИД КНДР Ким Мён Гиль выразил разочарование позицией американских дипломатов, которые «ничего не принесли за стол переговоров» Теперь, по его словам, дело за США в вопросе возобновления диалога.

Делегация Соединённых Штатов приняла приглашение Швеции вернуться в Стокгольм через две недели для возобновления переговоров с корейскими дипломатами. Как отреагировала на данное предложение делегация КНДР, пока неизвестно.

Предварительная двусторонняя встреча между США и КНДР началась в пятницу в Стокгольме на острове Лидингё в конференц-зале Villa Elfvik Strand. В субботу проходили рабочие переговоры.