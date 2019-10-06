Москва, , 01:22 — REGNUM России и Китаю необходимо активнее включаться в диалог США и КНДР ради денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Отбросить амбиции ради денуклеаризации Корейского полуострова призвал Франц Клинцевич.

«Не исключаю, что дело пойдет лучше, если к переговорам подключатся и другие страны, прежде всего, Россия и Китай, — отметил Клинцевич. — Денуклеаризация Корейского полуострова — задача поистине мирового значения, и по сравнению с ней чьи-то амбиции просто ничтожны».

Напомним, 5 сентября сообщалось о том, что на прошедших переговорах между представителями КНДР и США, северокорейская делегация прервала встречу и покинула ее.