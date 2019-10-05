Тбилиси, , 20:44 — REGNUM 5 октября в грузинской прокуратуре состоялся опрос бывшего главного продюсера политических программ и информационной службы «Рустави-2» Нодара Меладзе. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Журналистам Меладзе заявил, что прокуратура интересовалась тем, получал ли он премии в «Рустави-2». По мнению Меладзе, главной целью проводимого расследования является задержание бывшего гендиректора «Рустави-2», который сейчас является руководителем телекомпании «Мтавари» Ники Гварамия.

«Исходя из сегодняшнего дня и процессов последних двух дней у меня сложилось ощущение, что главной целью этих процессов является задержание Ники Гварамия»

Однако Меладзе заявил, что это не произойдет. «Ника с самого начала сказал, что на этом канале работают люди, которые ни на минуту не прекратят вещание «Мтавари». «Мтавари» станет сильнее и более влиятельным», — сказал Нодар Меладзе.