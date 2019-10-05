Рига, , 18:43 — REGNUM Объём зарубежных инвестиций в Латвию растёт, но в меньших, чем в соседних государствах, темпах, сообщает LSM.

Объём накопленных инвестиций преодолел рубеж в 16 млрд евро, однако это по-прежнему меньше, чем у соседей, — в Литве и Эстонии. Больше всего в республику вложили компании и предприниматели из Швеции, Эстонии, Литвы и России. Заметно, как торговые войны снижают активность инвесторов, отмечает издание.

В Эстонии объём накопленных инвестиций в 2018 году составил 24млрд евро, а в Литве — 18 млрд.

Председатель Совета инвесторов Латвии Мартиньш Панке считает, что это связано с более тесной интеграцией экономик соседей: Эстонии с Финляндией, а Литвы с Польшей. Самым главным тормозом в привлечение инвестиций Панке называет дефицит рабочей силы.

Заметную роль в латвийской экономике играют инвестиции из Швеции Эстонии, Литвы и России. В этом году немецкое предприятие Schwenk планирует купить цементный комбинат Cemex, а производитель питания Orkla — построить новый завод.

Данные Банка Латвии говорят о том, что инвестиции в республику из стран ЕС составляют три четвёртых всего объёма.

Экономист SEB bankas Дайнис Гайшпутис отметил, что торговые войны негативно повлияли на объем прямых инвестиций в ЕС, который снизился впервые за многие годы. США остаются самым большим инвестиционным партнёром Европы, но взаимные объёмы инвестиций снижаются.

Доля китайских денег в Европе сравнительно невелика и говорить, что последнее время ЕС стал внимательнее относиться к инвестициям из КНР, пробуя реагировать и понимать — с какими предложениями из Китая стоит соглашаться, а куда китайские деньги пускать не следует.