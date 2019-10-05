Москва, , 18:41 — REGNUM Российским туристам следует избегать мест массового скопления людей в Гонконге из-за возможных беспорядков, говорится 5 октября в сообщении Департамента ситуационно-кризисного центра МИД России в Twitter.

«В гонконгских районах Causeway Bay, Tsim Sha Tsui и Sha Tin проходит очередной антиправительственный митинг; усилены меры безопасности», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Гонконге с лета продолжаются акции протеста, которые давно переросли в бунты и погромы.

Протестующие требуют не только отменить закон об экстрадиции на материковую часть Китая экономических преступников или подозреваемых в совершении экономических преступлений, но также отставки правительства Гонконга наряду с прочими требованиям.

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