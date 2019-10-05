Москва, 5 октября 2019, 18:15 — REGNUM Бывший капитан судна «Теметрон» Владимир Текучев, недавно освобожденный из тюрьмы в Ливии, обратился в ООН с требованием остановить пытки в Триполи. «Моя цель, — заявил он, — добиться, чтобы в мире не осталось таких мест, как тюрьма «Митига», и чтобы никто больше не прошел через то, что пришлось пройти мне».
Текучев оказался в тюрьме после того, как всех членов команды корабля «Теметерон» незаконно захватили боевики одной из ливийских банд в июне 2016 года. Он с ужасом вспоминает о трех годах, проведенных в «Митиге». «Это неофициальная тюрьма, которую контролирует группировка RADA, выступающая на стороне триполийского правительства, — рассказал моряк. — Наш корабль был захвачен людьми с автоматами. Сначала мы подумали, что это пираты, потому что мы находились в нейтральных водах. Никто из нас не ожидал, что это окажутся представители признанного ООН ливийского правительства, которое не имело права задерживать нас в той ситуации. Вооруженные люди все у нас отобрали и заставили меня с помощником вести корабль в порт Триполи. После допроса я был помещен в тюрьму строгого режима «Митига».
По словам Текучева, он оказался в камере площадью 12 кв. м, где уже содержалось 26 человек. «Все то время, что я был в тюрьме «Митига», — рассказал он, — я наблюдал ситуацию по нечеловеческому обращению с заключенными. Все знали о пытках со стороны охраны тюрьмы, особенно [по отношению] к арабам. Пытки и издевательства над заключенными были просто нормой жизни в этой тюрьме. Посреди ночи подымали какую-либо камеру и избивали длинными палками, обрезками 1⁄2-дюймовой пластиковой трубы».
Моряк сообщил, что заключенных, особенно в первые дни их пребывания, подвергали пыткам с целью получить от них признания. «Вся тюрьма знала о существовании специального блока для допросов и записи показаний, отметил он. — Среди заключенных она называлась «киностудия».
По его словам, «киностудия» располагалась в помещении для охраны рядом с первым и вторым сектором тюрьмы. И все заключенные знали об этом.
«В первой комнате «киностудии», как мне стало впоследствии известно, — рассказал Текучев, — заключённых пытали, их подвешивали в наручниках за руки и избивали пластиковой трубой по всей поверхности тела. От этого человек терял возможность нормально передвигаться. Били также и по пяткам, после этого человек вползал в камеру на четвереньках. В этом блоке часто работал Мунир (начальник смены охранников), а также охранник Ахмед, которые в тюрьме отличались особой жестокостью».
Моряк рассказал, что во время пребывания в тюрьме о пытках и условиях содержания в «Митиге» не было возможности сообщить ни консулу, ни адвокату.
«Своего адвоката мы кроме суда ни разу не видели, в суде он с нами не общался, так как не знал ни русского, ни английского, — сообщил Текучев. — Нам угрожали, нас били, чтобы мы никому не говорили о реальном содержании в тюрьме. Нам нельзя было писать письма, в тюрьме были запрещены бумага и пишущие предметы, телефоны. Нам могли передать письма, но перед этим их содержание читалось. У нас самих могло быть пять минут на встрече с консулом или его представителем, чтобы написать письмо или поговорить по телефону, содержание письма в обязательном порядке могли прочитать. Более того, у нас отбирали даже продукты, которые нам передавались на встрече с консулом. Так что заранее написать письмо и незаметно передать его можно было только в том случае, если знакомым арабам передавали бумагу и ручки. Это было возможно, только если их родственники предварительно подкупали охрану. Перед поездкой на допрос или в суд людей могли запугивать, чтобы не говорили лишнего о содержании в тюрьме, даже после освобождения. Били так, чтобы не осталось следов».
Текучев заявил, что после освобождения намерен привлечь внимание международной общественности к проблеме обращения с заключенным в ливийских тюрьмах.