Москва, , 18:15 — REGNUM Бывший капитан судна «Теметрон» Владимир Текучев, недавно освобожденный из тюрьмы в Ливии, обратился в ООН с требованием остановить пытки в Триполи. «Моя цель, — заявил он, — добиться, чтобы в мире не осталось таких мест, как тюрьма «Митига», и чтобы никто больше не прошел через то, что пришлось пройти мне».

План тюрьмы «Митига», нарисованный Владимиром Текучевым Фото из личного архива собеседника

Текучев оказался в тюрьме после того, как всех членов команды корабля «Теметерон» незаконно захватили боевики одной из ливийских банд в июне 2016 года. Он с ужасом вспоминает о трех годах, проведенных в «Митиге». «Это неофициальная тюрьма, которую контролирует группировка RADA, выступающая на стороне триполийского правительства, — рассказал моряк. — Наш корабль был захвачен людьми с автоматами. Сначала мы подумали, что это пираты, потому что мы находились в нейтральных водах. Никто из нас не ожидал, что это окажутся представители признанного ООН ливийского правительства, которое не имело права задерживать нас в той ситуации. Вооруженные люди все у нас отобрали и заставили меня с помощником вести корабль в порт Триполи. После допроса я был помещен в тюрьму строгого режима «Митига».

По словам Текучева, он оказался в камере площадью 12 кв. м, где уже содержалось 26 человек. «Все то время, что я был в тюрьме «Митига», — рассказал он, — я наблюдал ситуацию по нечеловеческому обращению с заключенными. Все знали о пытках со стороны охраны тюрьмы, особенно [по отношению] к арабам. Пытки и издевательства над заключенными были просто нормой жизни в этой тюрьме. Посреди ночи подымали какую-либо камеру и избивали длинными палками, обрезками 1⁄2-дюймовой пластиковой трубы».

Моряк сообщил, что заключенных, особенно в первые дни их пребывания, подвергали пыткам с целью получить от них признания. «Вся тюрьма знала о существовании специального блока для допросов и записи показаний, отметил он. — Среди заключенных она называлась «киностудия».

По его словам, «киностудия» располагалась в помещении для охраны рядом с первым и вторым сектором тюрьмы. И все заключенные знали об этом.

«В первой комнате «киностудии», как мне стало впоследствии известно, — рассказал Текучев, — заключённых пытали, их подвешивали в наручниках за руки и избивали пластиковой трубой по всей поверхности тела. От этого человек терял возможность нормально передвигаться. Били также и по пяткам, после этого человек вползал в камеру на четвереньках. В этом блоке часто работал Мунир (начальник смены охранников), а также охранник Ахмед, которые в тюрьме отличались особой жестокостью».

«Ахмед, — рассказал Текучев, — один раз прыгнул в тяжелых армейских ботинках заключенному на спину и сломал ее. Беднягу унесли другие заключенные в армейском одеяле в тюремный лазарет. Я лично, своими глазами, видел его спину, которая была выгнута в обратную сторону, когда того выносили. Выглядело это очень неестественно. Больше я этого человека не видел и не слышал ничего о нем». По словам россиянина, если в комнате пыток человек соглашался дать правильные показания, его записывали на камеру и перемещали в другую комнату, чтобы «накормить, привести в чувства и нормальный вид. Потом его переодевали в тюремную робу синего цвета и вели в подготовленное для записи показаний и признания на камеру. Если человек говорил не то, в чем признался в комнате пыток, его возвращали обратно и пытали дальше». Он пояснил, что «в самой тюрьме робы мы не носили. Еще мы надевали их, например, перед поездкой̆ на судебное заседание или допрос. Робы могли выдавать перед приездом консула или его представителя. Они больше были похожи на спецодежду. А просто так их не выдавали».

Моряк рассказал, что во время пребывания в тюрьме о пытках и условиях содержания в «Митиге» не было возможности сообщить ни консулу, ни адвокату.

«Своего адвоката мы кроме суда ни разу не видели, в суде он с нами не общался, так как не знал ни русского, ни английского, — сообщил Текучев. — Нам угрожали, нас били, чтобы мы никому не говорили о реальном содержании в тюрьме. Нам нельзя было писать письма, в тюрьме были запрещены бумага и пишущие предметы, телефоны. Нам могли передать письма, но перед этим их содержание читалось. У нас самих могло быть пять минут на встрече с консулом или его представителем, чтобы написать письмо или поговорить по телефону, содержание письма в обязательном порядке могли прочитать. Более того, у нас отбирали даже продукты, которые нам передавались на встрече с консулом. Так что заранее написать письмо и незаметно передать его можно было только в том случае, если знакомым арабам передавали бумагу и ручки. Это было возможно, только если их родственники предварительно подкупали охрану. Перед поездкой на допрос или в суд людей могли запугивать, чтобы не говорили лишнего о содержании в тюрьме, даже после освобождения. Били так, чтобы не осталось следов».

Текучев заявил, что после освобождения намерен привлечь внимание международной общественности к проблеме обращения с заключенным в ливийских тюрьмах.

«Я ездил в ООН, я должен был поднять вопрос на заседании Совета ООН по правам человека. Но мне просто не дали там выступить, рассказал он. — Тем не менее, я не намерен сдаваться. Я устраивал пикет у здания Дворца наций в Женеве с требованием к ООН остановить пытки в Триполи. Я собираюсь решать вопрос в рамках Комитета по правам человека, других международных структур. Моя цель: добиться, чтобы в мире не осталось таких мест, как тюрьма «Митига», и чтобы никто больше не прошел через то, что пришлось пройти мне».