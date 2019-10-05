Киев, , 16:58 — REGNUM Власти Украины планируют в будущем возобновить железнодорожное сообщение с неконтролируемыми Киевом районами Донбасса, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, после завершения восстановления моста в Станице Луганской, в Донбассе «будут следующие мосты, следующие переходные пункты».

«Возможно, восстановится и железнодорожное сообщение, чтобы люди могли более комфортно переезжать», — сказал Пристайко в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

Как сообщало ИА REGNUM, с 2014 года Украина запретила поставлять в Донецк и Луганск продукты питания, медикаменты и товары народного потребления. В январе 2017 года радикалы при поддержке депутатов от фракции «Самопомощь» заблокировали железнодорожное сообщение с отдельными регионами Донбасса. Таким образом, «патриоты» блокировали поставки угля из Донецка и Луганска.

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