Москва, 5 октября 2019, 16:22 — REGNUM В случае ядерного удара у высшего руководства России будет несколько десятков минут на принятие решения о встречном ядерном ударе, заявил 5 октября начальник штаба 15-й армии Воздушно-комических сил РФ Анатолий Нестечук.
По его словам, подлетное время ядерных ракет бывает разное и с различных направлений.
«В целом времени очень достаточно, не минуты, не десятки минут — более десятков минут», — сказал он в эфире «Эхо Москвы».
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Нестечук уточнил, что речь идет о ситуации, когда система предупреждения зафиксирует летящую в сторону России межконтинентальную баллистическую ракету.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Харриган заявил, что у Североатлантического альянса есть готовый план по уничтожению системы противовоздушной обороны Калининградской области.
В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на заседании Генассамблеи ООН, что Соединенные Штаты игнорируют призыв Москвы принять заявление о недопустимости ядерной войны.
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