Киев, , 16:02 — REGNUM Власти Венгрии вынуждены забирать у украинских граждан венгерские паспорта по причине того, что они были получены не этническими венграми, а украинцами с поддельными документами. Об этом 4 октября сообщил бывший глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль в интервью ресурсу «Обозреватель».

Москаль объяснил, что желающим иметь венгерский паспорт необходимо соответствовать двум условиям. Первое — владеть языком. А для этого, университет должен выдать украинскому гражданину сертификат о знании венгерского языка. Второе условие — если мать, или бабушка имели венгерское гражданство.

«Если справку можно в архиве за взятку купить, что родители жили в 1939−44 годах на территории Закарпатья, то выучить венгерский язык, поверьте мне, почти невозможно. Надо его учить с детства. Это самый тяжелый язык в Европе», — подчеркнул Москаль.

Бывший глава Закарпатской ОГА отметил, что, как в итоге оказалось, более половины выданных Венгрией паспортов были выданы «тем, кто не является этническими венграми, не знают языка, проживают в Киеве или еще где-то».

Москаль пояснил, как венгерские власти решили с этим бороться. «Сегодня полиции дано указание — если человека останавливают, он показывает венгерский паспорт, но не говорит и не понимает венгерского языка, паспорт забирается», — отметил бывший глава Закарпатской ОГА.

Количество решений о лишении венгерского гражданства можно проследить по соответствующим публикациям в «Вестнике президента Венгрии», где, как правило, есть несколько страниц с указанием «лишить гражданства Венгрии такого-то, такого-то…», — отметил политик.

«Сейчас они если одному дают (гражданство Венгрии — ИА REGNUM), то человек 10−20 лишают. Судебные процессы идут над теми главами сельских, поселковых, городских советов, кто нарушал венгерское законодательство относительно принятия в гражданство», — подытожил Москаль.

Напомним, в 2018 году между Венгрией и Украиной назрел дипломатический скандал. Поводом к нему послужило видео, попавшее в интернет, где в венгерском консульстве в городе Берегово на Закарпатье чиновники ведомства выдают украинцам венгерские паспорта.