Киев, , 15:25 — REGNUM «Этот хряк переходит все границы». Так прокомментировала бывший депутат Рады Ирина Фарион слова главы парламентского комитета по внешней политике Украины Богдана Яременко о согласовании с РФ в будущем позиции Рады по законопроекту об особом статусе Донбасса. Об этом 4 октября Фарион написала на своей странице в социальной сети Facebook.

«Этот хряк переходит все границы. Видно, жиром мозг затопило. Искренне желаю этому рылу не только политической кончины. Интересно, как реагирует на коллаборационизм своего сына-иуды литературовед Василий Яременко? Пусть Бог милует от такого выродка», — написала Фарион.

Напомним, Ирина Фарион — депутат Рады VII созыва. В данный момент она преподает во Львовском политехническом университете («Львовская политехника» — ИА REGNUM). По образованию бывший депутат — украинский филолог. Отметим, ранее Фарион назвала детей, обучающихся в украинских школах на их родном, румынском языке, потенциальными сепаратистами, а их язык — «языком оккупантов».