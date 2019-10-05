Киев, , 12:53 — REGNUM Власти Венгрии начали забирать назад паспорта, которые ранее раздавались жителям Закарпатской области Украины. Об этом сегодня, 5 октября, сообщил бывший губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль.

По словам Москаля, венгерские паспорта в Закарпатской области получили вовсе не этнические венгры, а украинские граждане с поддельными документами, которые к тому же проживают в других регионах Украины и совершенно не знают венгерского языка.

Москаль пояснил, что для получения паспорта Венгрии потенциальный мигрант идет в университет, где он сдает экзамен на знание венгерского языка. Либо же его родственники — мама или бабушка — должны были быть гражданами Венгрии.

Чиновник отметил, что если поддельную справку, конечно, можно купить за взятку в архиве и предоставить липовый документ о том, что родители в 1939—1944 годах жили на территории Закарпатья, то изучить венгерский язык — занятие очень сложное.

«Это надо делать с детства. Это самая тяжелая речь в Европе», — сказал Москаль.

Процедура лишения венгерского паспорта очень проста — власти Венгрии приказали полиции останавливать людей на улицах и проверять паспорта. Если человек показывает венгерский паспорт и не понимает венгерского языка — паспорт у него отбирается.

На Украине проживает порядка 300 тыс. человек, у которых есть венгерские паспорта. В минувшем году между Украиной и Венгрией произошел конфликт из-за венгров в Закарпатье. В украинских СМИ появилось видео, на котором генеральной консул Венгрии в Закарпатье якобы раздает венгерские паспорта жителям региона и призывает дать присягу на верность Венгрии. Позднее, правда, выяснилось, что раздает он не паспорта, а пакеты документов для получения венгерского гражданства. Венгерского консула тем не менее все равно выгнали с Украины. Венгрия в ответ выгнала украинского консула.