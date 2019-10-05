Киев, , 12:33 — REGNUM С призывом применить к жителям Донбасса «40 лет зачисток» и отправку в концлагеря в шахтах выступил львовский журналист Олег Радык 4 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

Война в Донбассе

Свой пост Радык саркастически назвал «Формулой Радыка», в которой предложил по отношению к жителям ДНР и ЛНР, следующее: «40 лет зачисток и антитеррора. Запрет русского языка в употреблении чиновникам. Закрытие всех вузов. Всех. Пусть едут во Львов. Финансирование стукачей. Пенсии на*ер. Всем. Пособия. Только Пособия. Пострадавшим от русской оккупации».

Львовский журналист предложил также организовать фильтрационные лагеря на территории шахт. А всех, кто не отвечает на националистический призыв «Слава Украине» — бить.

Напомним, ранее украинский журналист Дмитрий Гордон предложил оградиться стеной от Крыма и Донбасса.