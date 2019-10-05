Ташкент, , 11:46 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о широком праздновании в республике 30-летия принятия закона «О государственном языке», сообщили 5 октября в пресс-службе МИД Узбекистана.

Постановлением утверждён состав организационного комитета по подготовке к празднованию, которое состоится в октябре 2019 года, и программа массовых духовно-просветительских мероприятий.

В рамках празднования планируется провести сочинение среди школьников на тему узбекского языка. В театрах, кинотеатрах, дворцах культуры пройдут спектакли и кинопоказы о великих ученых из Узбекистана. Кроме того, планируется создать клубы «Друзья узбекского языка» в посольствах и диппредставительствах республки за рубежом.

Напомним, с 21 октября 2014 года в Узбекистане отмечают День принятия закона «О государственном языке». Документ был принят 21 октября 1989 года Верховным Советом Узбекской ССР.

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