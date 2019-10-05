Киев, , 11:27 — REGNUM Оградиться забором от Крыма и Донбасса призвал украинский журналист Дмитрий Гордон 4 октября в эфире передачи «Свобода слова с Савиком Шустером».

«У нас есть Донбасс и Крым — это территория Украины. Люди, которые могли что-то делать, уехали. Остались не друзья Украины. Если мы еще запустим врагов еще и сюда, будет крах вообще. Поэтому мой рецепт — оградится забором и строить экономику на оставшейся части, показать цветущую страну, чтобы вернулись Крым и Донбасс. Соединяться с ним — смерти подобно», — добавил Гордон.

Напомним, ранее украинская писательница Лариса Ницой сетовала на то, что в случае возвращения Украине территорий Донбасса, которые ныне государство не контролирует, в стране будет главенствовать русский язык. И все усилия по украинизации граждан Украины пойдут насмарку. Такую ситуацию Ницой спрогнозировала потому, что считает, что законы об образовании и украинском языке, принятые ранее правительством, «не работают».