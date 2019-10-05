Киев, , 11:19 — REGNUM «Формула Штайнмайера» — это шаг к миру, в отличие от разговоров, которые длятся пять лет. Так 4 октября прокомментировал согласование в Минске «формулы Штайнмайера» бывший депутат Рады, член партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Михаил Опанащенко в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».

«Формула Штайнмайреа — это реальный шаг вперед. К миру. Все остальное — это говорильня и обсуждения, которые мы видели пять лет. И которые не дали никаких результатов. Ведь стоит вопрос о законе о местном самоуправлении, который был принят в 2014 году. Это значит, что путь к миру был уже тогда. И вся загвоздка происходила в том, как провести выборы», — отметил политик.

Эксперт также подчеркнул, что путь, к которому пришла Украина был изложен еще в 2014 году. Тогда же первым, что было предложено — это провести выборы. Украинский политик отметил и роль ОБСЕ, которая состоит из квалифицированных экспертов, которые работают непосредственно в зоне конфликта в Донбассе и осведомлены в ситуации лучше многих украинских депутатов.

«Если ОБСЕ признает (выборы в Донбассе — ИА REGNUM), если Европа стоит на «формуле Штайнмайера» и не сама Украина ее прописала, а прописало ее много стран Европы, ее поддерживают. ОБСЕ признает выборы и закон начинает действовать и это путь к возвращению территорий Украины в состав Украины… то я вас спрашиваю, что здесь зрада?» — отметил Опанащенко.

Напомним, 1 октября в Минске представитель Украины подписал текст «формулы Штайнмайера» по урегулированию ситуации в Донбассе. Это вызвало акции протеста как в Киеве, так и в других городах Украины. 3 октября президент Украины записал видеообращение, в котором обратился к протестующим и заверил их, что не собирается «сдавать Украину».