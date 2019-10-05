Ташкент, , 11:09 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал поручение разработать и представить проект правительственного решения по внесению изменений и дополнений в основные требования к официальному веб-сайту государственных органов и организаций, следует из постановления президента страны.

Документ принят в целях дальнейшего повышения открытости и прозрачности деятельности государственных органов и организаций.

Агентству информации и массовых коммуникаций при администрации президента Узбекистана, Национальному агентству проектного управления при президенте республики и министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций в двухмесячный срок поручено провести инвентаризацию наличия и функционирования в сети интернет веб-сайтов всех республиканских государственных органов и организаций, в том числе правоохранительных.

Результаты инвентаризации указано в двухмесячный срок представить в Кабинет Министров Республики Узбекистан для последующего принятия мер по созданию новых и модернизации действующих веб-сайтов государственных органов и организаций, в том числе правоохранительных, с учетом новых требований к ним.