Киев, , 11:04 — REGNUM Основные условия для разведения сил в Донбассе назвал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 4 октября в эфире украинской программы «Свобода слова с Савиком Шустером».

Министр отметил, что после того, как будет зафиксировано соблюдение «режима тишины» семь дней, на следующий, восьмой день, будет производится отвод войск.

«Идея в том, чтобы вдоль всей границы отвести настолько, чтобы снайперы не могли стрелять друг в друга, а тяжелое вооружение отводилось следующими шагами еще дальше и дальше», — заявил Пристайко.

Отсутствие обстрелов с двух сторон в течение семи дней должны зафиксировать представители ОБСЕ.

«Если СММ ОБСЕ говорит, что семь дней никто в конкретной точке не стреляет, тогда мы разводим. Если СММ ОБСЕ говорит, что стреляли, тогда мы не разводим», — подытожил министр.

Напомним, ранее представитель ДНР по вопросам безопасности в контактной группе в Минске Алексей Никоноров в комментарии ТАСС заявлял, что разведение войск в Золотом и Петровском займет 30 дней и начнется 7 октября.