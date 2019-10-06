6 октября 2019 | Время чтения 7 мин

Дмитриев Борис, , 00:37 — REGNUM Итоги выборов в Республике Марий Эл оказались неожиданными для региональной власти, а последовавшее распределение должностей порой напоминало «Бендериаду».

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Протесты и лозунги

Несмотря на совмещение выборов в республиканский парламент и в муниципальные собрания депутатов, особого накала страстей на выборах в Марий Эл не наблюдалось. Небольшую интригу на первоначальном этапе создала местная ячейка «Партии Роста». Под их крылом собрались бывшие чиновники из команды экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова, который уже 2,5 года находится под арестом в СИЗО «Лефортово». Но бунт на корабле был быстро подавлен — республиканский Центризбирком забраковал подписные листы «маркеловцев».

Леонид Маркелов Mari-el.gov.ru

Тем временем системная оппозиция не спеша, но методично отрабатывала протестные лозунги федеральной повестки дня. Партия власти, в свою очередь, организовывала всевозможные праздники сёл и дворов, апофеозом которых стал юбилейный, 25-й фестиваль сатиры и юмора «Бендериада». Он традиционно проходит в городе Козьмодемьянске — прообразе Васюков из романа Ильфа и Петрова. Из общего хора слегка выбивалась «Справедливая Россия», активно критиковавшая губернатора-варяга Александра Евстифеева. Эсеры вооружились слоганом «Временщиков гнать из власти!» и изредка печатали заголовки агитлистков на марийском языке. Сам Евстифеев старался дистанцироваться от предвыборных баталий. В отличие от многих других глав регионов, он не стал возглавлять список «Единой России». Впрочем, и остальные партии были лишены возможности использовать «паровозы». Незадолго до назначения выборов региональный закон подвергся основательным правкам. Доля мандатов, распределяемых по партспискам, была сокращена с 50 до 25 процентов, а списки «обезглавлены» — партии должны были идти на выборы без первой тройки.

В целом большая избирательная кампания в Марий Эл проходила спокойно, а предвыборная борьба была такой же прохладной, как и ушедшее лето.

Что спасло партию власти от полного краха

Лёд тронулся осенью — в день голосования. Невысокая активность избирателей (лишь 35% избирателей пришли на участки), вопреки обыкновению, не срезала протестный настрой электората. Результаты, полученные партиями на выборах в Госсобрание Марий Эл, разительно отличаются от выборов 2014 года. «Единая Россия» ухудшила показатели практически вдвое — с 65,4% до 37,5%. Поддержка оппозиционных партий, напротив, резко возросла. За КПРФ проголосовали 26,9% избирателей (в 2014-м — 13,8%), за ЛДПР — 15,8% (в 2014-м — 8,3%). Впервые в республиканский парламент были избраны представители «Справедливой России», набравшей 7,8% голосов (в 2014-м — 2,6%). Едва не преодолели пятипроцентный барьер «Коммунисты России» (4,9%) и Партия пенсионеров (4%).

Бендериада 2019 Mari-el.gov.ru

От полного краха партию власти спасли новые правила игры. В 2014 году во всех 26 одномандатных округах победили кандидаты «Единой России». На этих выборах количество одномандатников увеличилось до 39. Единороссы победили в 27 округах, что позволило им сохранить большинство в Госсобрании. Однако и оппозиционные кандидаты не оказались чужими на этом празднике жизни. В пяти округах победили коммунисты. Эсеры взяли два округа, а ЛДПР — один. Еще в четырех округах победу одержали самовыдвиженцы.

Муниципальные выборы преподнесли еще больше сюрпризов. Буквально революционными оказались итоги выборов в городах. Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Единая Россия» получила в горсобраниях Йошкар-Олы, Волжска и Козьмодемьянска 32 мандата из 72, опередив КПРФ лишь на три места. Причем в столице республики Йошкар-Оле единороссы не смогли получить большинства, выиграв лишь 16 округов из 35. Кандидаты от КПРФ победили в 14 округах, ЛДПР — в трёх, «Справедливой России» — в двух. В горсобрании Волжска и вовсе произошла смена партии власти. Из 22 мандатов «Единая Россия» получила восемь; у КПРФ — 11 мандатов, по одному мандату — у ЛДПР и «Справедливой России», ещё один мандат — у самовыдвиженца.

«Красная волна» прокатилась по всей республике. Депутатский корпус КПРФ в городах и сельских поселениях увеличился с 26 до 167 человек. А этого числа достаточно для преодоления первой ступени муниципального фильтра на губернаторских выборах. Теперь республиканским властям пришлось удерживать второй рубеж обороны. Здесь вновь пригодились особенности регионального законодательства. В Марий Эл депутатов сельских районов (а это вторая ступень фильтра) избирают не напрямую, а из состава поселковых собраний. Сейчас усилиями местных администраций, зачастую с привлечением тяжелой артиллерии в лице республиканских министров, бреши в муниципальном фильтре закрываются исключительно единороссами.

Поствыборные скандалы: раздача постов

На фоне провальных итогов республиканским властям не оставалось ничего другого, как излучать оптимизм и рапортовать о небывалых успехах. Сразу же после выборов глава региона Александр Евстифеев на заседании республиканского правительства заявил, что «Единая Россия» одержала «очень убедительную победу в нашем Госсобрании», что «нет никакой необходимости входить в какие-то договоренности с другими партиями или депутатами». Вслед за этим была отправлена в отставку заместитель руководителя республиканской администрации Елена Паршина, отвечавшая за выборы.

С договоренностями действительно возникли проблемы.

Александр Евстифеев Kremlin.ru

Сначала полыхнуло на первом заседании горсобрания Йошкар-Олы. По вопросу распределения руководящих должностей не удалось достичь согласия, которое, как известно, есть продукт при полном непротивлении сторон. По старой привычке единороссы попытались раздать посты исключительно своим однопартийцам. Фракция КПРФ, составляющая теперь более трети городского парламента, тут же демонстративно покинула заседание. Оперативно прибывшим на место происшествия министрам правительства Евстифеева всё же удалось достичь договоренностей. После возвращения коммунистов в зал было принято решение на следующем заседании передать фракции КПРФ оплачиваемую должность заместителя председателя горсобрания.

Прямо противоположная драма разыгралась на заседании нового созыва горсобрания Волжска. Получившие большинство мест коммунисты решили отыграться за предыдущие годы однопартийной монополии и не стали делиться должностями с единороссами. В итоге покидать заседание в знак протеста пришлось депутатам фракции «Единая Россия».

Проблемы с распределением постов возникли и в республиканском парламенте. Похоже, что среди избранных от «Единой России» депутатов не оказалось подходящей кандидатуры для назначения на должность председателя Госсобрания Марий Эл. 20 сентября была проведена беспрецедентная операция по передаче мандата внутри партсписка единороссов. Один за другим семь кандидатов из списка добровольно отказались от предлагаемого им мандата. Депутатское место сорокалетнего Смирнова Александра, работающего помощником депутата Госдумы России В. Б. Кидяева, в итоге блестящей комбинации было передано 73-летнему главврачу госпиталя ветеранов Смирнову Анатолию. Именно он и был избран председателем республиканского парламента на первой сессии. Посты всех трёх его замов были распределены между депутатами «Единой России».

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Распределение постов не обошлось и без других сюрпризов. Бывший депутат Государственной думы Лариса Яковлева, проигравшая в 2016 году выборы коммунисту Сергею Казанкову, вопреки прогнозам экспертов не получила в республиканском парламенте оплачиваемой должности. Единственным решением Госсобрания по ней стало освобождение от должности уполномоченного по правам человека в Марий Эл. Не был забыт и мастодонт марийского парламентаризма Юрий Минаков. В советы депутатов различного уровня он избирался еще с 1974 года, был руководителем Верховного совета Марийской АССР, а последние три созыва являлся бессменным председателем Госсобрания. Однако огромный политический опыт не помог Минакову: в своем округе он проиграл эсеру Андрею Заболотских. Чтобы подсластить горечь поражения, глава республики Александр Евстифеев в своем выступлении на первой сессии Госсобрания Марий Эл предложил назначить Минакова почетным председателем. Займёт ли «отец» марийской демократии эту должность, будет решаться на следующем заседании.

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