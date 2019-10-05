Мадрид, , 10:54 — REGNUM «Один из самых больших страхов каталонской полиции (los Mossos), связанный с выступлениями по поводу приговора лидерам «процесса» [т.е. борьбы Каталонии за независимость], — что они растянутся на долгое время, — пишет сегодня, 5 октября, испанское издание El Pais. — Автономная полиция готова противостоять проявлениям напряжения в отдельные дни — перекрытиям автострад, захвату общественных зданий, многолюдным манифестациям — но полагает, что у нее будет повод обвинить власти в износе материальной базы и нехватке ресурсов, если протесты затянутся».

Каталония Иван Шилов © ИА REGNUM

Между тем именно такой сценарий анонсировала не имеющая официальных лидеров платформа «Демократическое цунами», готовящая ответ каталонских сепаратистов на вердикт Верховного суда. В результате полицейское отделение «Минерва» было приведено в состояние повышенной готовности со вторника — в частности, все сотрудники мобильной бригады по борьбе с беспорядками вышли на работу.

Вторая годовщина признанного незаконным референдума 1 октября 2017 года прошла без особых затруднений для полиции, за исключением единичных инцидентов. Однако это относительное спокойствие не побудило каталонских полицейских ослабить бдительность: они подозревают, что движение сепаратистов бережет силы, чтобы ответить уличными выступлениями на приговор по делу мятежных политиков, который станет известен в ближайшие дни. К тому же именно об этом просил каталонцев Женералитет во главе с Кимом Торрой.