Лондон, , 10:47 — REGNUM Ответ Брюсселя на план британского премьер-министра Бориса Джонсона менялся в худшую сторону при переходе документа из одной инстанции в другую: председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выделил в нем проблемные места, глава Евросовета Дональд Туск не был убежден, а Европейский парламент сказал решительное «нет». Об этом сегодня, 4 октября, сообщает испанское издание La Vanguardia. Такой диапазон реакций, по мнению СМИ, свидетельствует о том, что предложения британца, сделанные в последний момент, не соблазнили Европейский союз.

Тем не менее ЕС не хотел бы отрезать путь к переговорам — то ли действительно веря в возможность договориться, то ли не желая давать Джонсону повод говорить, что это Брюссель спутал карты. Вчера главный «переговорщик» Евросоюза Мишель Барнье озвучил для представителей 27 стран блока свое видение ситуации. По его словам, есть подвижки, появилось конкретное предложение, но оно далеко от выполнения поставленных задач. «В предложении Соединенного Королевства есть проблемные места, оставляющие простор для работы. Но эта работа должна быть проделана Соединенным Королевством, а не нами», — добавила спикер Еврокомиссии Наташа Бертауд.

Туск, со своей стороны, написал в Twitter: «Мы по-прежнему открыты [для диалога], но пока не убеждены». Это послание появилось после телефонного разговора с Джонсоном. Наиболее жесткую позицию продемонстрировала специальная комиссия по Брекситу в составе Европарламента. Она заключила, что предложения премьер-министра Великобритании в нынешней форме не представляют собой «основы для соглашения, которое Европейский парламент мог бы одобрить».