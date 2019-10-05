Рим, , 10:43 — REGNUM В список «безопасных стран», предоставленный министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо 4 октября на пресс-конференции, попала Украина. Об этом сообщает DW.

Мигрантов из списка «безопасных стран» могут депортировать из Италии в том случае, если те не предоставят веских доказательств фактов угрозы их жизни на родине. Кроме Украины в список вошли Албания, Сербия, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория, Сенегал, Кабо-Верде, Гана, Косово, Алжир, Марокко и Тунис.

Первым шагом, как заявил Ди Майо, является принятие данного списка, затем должны последовать депортации лиц, которым было отказано в убежище.

Напомним, в 2018 году в аналогичный список Украину внесла Чехия.