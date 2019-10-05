Москва, , 10:40 — REGNUM Тележурналист и ведущий программы «60 минут», супруг тележурналистки Ольги Скабеевой Евгений Попов объяснил, почему на российском телевидении необходимо обсуждать Украину даже несмотря на критику со стороны президента России Владимира Путина. Свое мнение на этот счет Попов опубликовал на своем телеграм-канале.

Напомним, что президент России Владимир Путин на заседании Международного форума «Валдай» отметил, то действительно создается впечатление, что на российском телевидении, в том числе государственном, слишком много негатива про Украину. Путин отметил, что не следует очернять братский украинский народ, но критика украинских властей вполне уместна. В тоже время Путин отметил, что новая украинская власть все же пытается делать шаги в сторону урегулирования конфликта в Донбассе.

Украину действительно довольно часто обсуждают в таких общественно-политических ток шоу, как «60 минут», «Вечер с Владимиром Соловьевым», «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1», а также «Время покажет» на «Первом канале» и «Место встречи» на НТВ.

После слов Путина ведущая «60 минут» Ольга Скабеева заявила, что телеведущие и создатели программ никогда специально не пытаются выставить Украину и ее граждан в негативном свете.

Её супруг и соведущий Попов был более лаконичен:

«Если мы не обсудим Украину, за нас ее обсудят солдаты НАТО», — написал Попов.