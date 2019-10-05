Ашхабад, , 10:10 — REGNUM Заместителем премьер-министра Туркмении по промышленно-коммуникационному комплексу назначен Байрамгелди Овезов. Соответствующее решение принял президент республики Гурбангулы Бердымухамедов на расширенном заседании правительства, сообщает агентство «Туркмения сегодня».

Глава государства постановил также освободить от должности временно исполняющего обязанности заместителя премьер-министра Чарымырата Пурчекова. Бердымухамедов также утвердил решение собрания акционеров АО «Туркменсвязь» отстранить от должности председателя компании Овезова.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября 2019 года собрание акционеров АО «Туркменсвязь» приняло решение отстранить Байрамгелди Овезов от должности председателя агентства. Все указанные перестановки связаны с назначением бывшего заместителя премьер-министра Мамметхана Чакыева министром внутренних дел.

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