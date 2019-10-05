Сумы, Украина, , 09:51 — REGNUM В Сумах украинские националисты из организаций «Демократический топор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытались сорвать концерт украинского исполнителя Олега Винника. Об этом 4 октября сообщает газета «Факты».

Участники акции протеста собрались у спортивной арены, где должен проходить концерт, с плакатами «Крым — это Украина», «Волчицы не овцы», «Тай-тай. Патриотизму дай». У собравшихся журналисты заметили веник. Вадим Чернявский, председатель союза АТО «Гранит», объяснил наличие веника у собравшихся тем, что Винник у присутствующих вызывает ассоциацию с веником «который сдает Украину пошагово, поэтапно». Чернявский заявил, что он и его товарищи не для того воевали, «чтобы такие как Винник поддерживали Русский мир».

Руководитель «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сумской области Сергей Супрун заметил, что Олегу Виннику было неуместно «делать такие заявления, что я не знаю чей Крым и там не погиб никто, и что он фактически принадлежит России».

Ввиду того, что акция националистов не была массовой, все желающие беспрепятственно смогли попасть на концерт украинского исполнителя. Однако через 20 минут после начала концерта в полицию поступило сообщение о минировании здания, в котором проходил концерт. Сотрудники правоохранительных органов проверили здание на наличие взрывчатки, не эвакуируя при этом людей, и через полчаса концерт продолжился.

Напомним, ранее Олега Винника внесли в базу «Миротворца» за то, что он принимал участие в российской акции ВСЕММИР. После этого певец дал комментарий относительно произошедшего украинской программе «Окна-Новости». Винник заметил, что ни один украинец не умер за Крым, спросив у журналистов зачем говорить «Крым — наш», если он — не наш.