Ташкент, , 09:17 — REGNUM Социал-демократическая партия Узбекистана «Адолат» взяла курс на ребрендинг и разработку новой партийной программы. Об этом заявил председатель партии Нариман Умаров на неформальной встрече с журналистами, сообщает издание «Новости Узбекистана».

По его словам, 3 октября была утверждена новая символика партии, а также приняты изменения в программе. Основными задачами партия ставит внедрение идей социальной справедливости в законодательство, расширение полномочий представительных органов, обеспечение качества лекарств и другие направления.

Новую редакцию программы планируется утвердить на общепартийном съезде в начале ноября 2019 года. Партия была создана в 1995 году. В настоящее время в ней состоят около 400 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов парламента Узбекистана, а также городских и районных маслихатов (представительных органов власти) пройдут в республике 22 декабря 2019 года.

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