Сухум, , 09:10 — REGNUM Мотострелковые подразделения российской военной базы в Абхазии совершили полевые выходы в условиях горно-лесистой местности и побережья Черного моря. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Мотострелки выполнили оборудование полевых лагерей в различных условиях местности, маскировку огневых позиций и военной техники, преодоление участков условно зараженной местности. Военнослужащие отработали вождение бронетранспортеров и армейских грузовиков на дорогах с различным покрытием, в том числе по руслам горных рек и через участки с вязким грунтом.

Личный состав произвел боевые стрельбы по целям, имитирующим пехоту и легкобронированную технику противника. Ведение огня производилось из вооружения БТР-82АМ, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, пулеметов «Печенег», автоматов и пулеметов Калашникова. Всего было израсходовано более 45 тыс. боеприпасов, в их числе подствольные и ручные гранаты.

Всего в учениях было задействовано около 500 военнослужащих, в распоряжении которых до 100 единиц военной техники, в том числе бронеавтомобили «Тигр» и КамАЗ «Мустанг».

Читайте ранее в этом сюжете: Служащие военной базы РФ в Абхазии отработали организацию цифровой связи