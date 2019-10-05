Днепропетровск, Украина, , 09:10 — REGNUM О поимке «пророссийского агитатора», который позиционировал себя сторонником «русского казачества», РПЦ и монархизма 4 октября сообщили в пресс-центре СБУ Днепропетровской области.

Работники украинской спецслужбы сообщили, что задержанный гражданин «активно поддерживал временную оккупацию Крыма и частей Донецкой и Луганской областей». Ему вменяется в вину то, что в социальных сетях он якобы агитировал за отделение Днепропетровской области от Украины и присоединение ее к РФ «на условиях федерализации».

Задержанный житель Днепропетровска является таксистом. СБУ обвиняет его в том, что на своем автомобиле тот «демонстрировал агитацию» символики России, которую в украинской спецслужбе назвали «страной-агрессором» и «пропагандировал» клиентам «фейковые идеи русского мира».

Во время обысков, как сообщает СБУ, у таксиста изъяли коммунистическую символику, гвардейские ленты, средства связи и компьютерную технику. Задержанному инкриминируют ч. 2 ст. 436−1 Уголовного кодекса Украины («Изготовление и распространение коммунистической и нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов»).

Напомним, ранее СБУ отчитывалась о поимке в городе Северодонецке на оккупированной украинскими войсками части Луганской Народной Республики «интернет-агитатора», который распространял материалы «антиукраинского характера» в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники». Отметим, что на Украине данные социальные сети являются запрещенными и блокируются на правительственном уровне.