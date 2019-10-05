5 октября 2019 | Время чтения 13 мин

Мира Гасанова, , 08:55 — REGNUM



Ильхам Алиев на Валдайском форуме

Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению президента России Владимира Путина принял участие в заседании Валдайского клуба. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 3 октября в Сочи состоялась встреча Алиева и Путина. Президенты отметили позитивную динамику в торгово-экономической сфере, значительный рост товарооборота, который составил 2,5 млрд долларов. В ходе беседы были обсуждены армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, сотрудничество в экономической, инвестиционной, военной и военно-технической, гуманитарной сферах, в области сельского хозяйства и туризма. После встречи делегаций в расширенном составе главы государств побеседовали один на один. Алиев в своем выступлении на полях форума отметил значение «фактора Владимира Путина» в выходе России из тяжелейших испытаний рубежа тысячелетий. «Это правда, это должны знать все. И именно благодаря его мужеству, решительности, мудрости, патриотизму Россия вышла из тяжелейших испытаний и сегодня является ведущей мировой державой», — заявил лидер Азербайджана. Он назвал отношения между Москвой и Баку стратегическим партнерством, отметил существование «очень активного политического диалога», что способствует углублению сотрудничества. «Мы активно взаимодействуем в рамках международных организаций, традиционно поддерживая друг друга в важных и насущных вопросах. На июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, где обсуждался вопрос возвращения России в эту организацию, азербайджанская делегация в полном составе выступила и проголосовала за то, чтобы Россия вернулась в ПАСЕ, и хотел бы поздравить наших коллег с тем, что это произошло», — сказал Алиев. Также он констатировал активное развитие военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Россией, отметив, что только подписанные контракты между странами в рамках приобретения российской техники составляют 5 миллиардов долларов, из которых 3 миллиарда уже реализованы. Президент затронул сотрудничество в транспортной сфере и значительный рост грузоперевозок, рост числа российских туристов, большие совместные достижения в сфере образования. «В Азербайджане действует уже много лет филиал МГУ, а также филиал Первого Московского медицинского университета. Во всех государственных вузах Азербайджана существуют отделения на русском языке. Всего 25 тысяч студентов в нашей стране обучаются на русском языке, 130 тысяч школьников также обучаются на русском языке в 338 школах с русским обучением», — рассказал президент. Алиев подчеркнул, что российско-азербайджанские отношения давно вышли за рамки двусторонних и являются важным фактором стабильности региона: «Отношения между Россией и Азербайджаном способствуют укреплению безопасности, думаю, достаточно посмотреть на наш регион, чтобы увидеть, что в бушующем море столкновений и хаоса гражданских войн, конфликтов, религиозного экстремизма Россия и Азербайджан являются странами со стабильной общественно-политической ситуацией и странами, которые в том числе взаимодействуют в борьбе против международного терроризма, экстремизма. Должен отметить, что большую роль в деле укрепления безопасности и сотрудничества сыграло подписание Конвенции об урегулировании правового статуса Каспийского моря в прошлом году в Актау в августе».

Эльмар Мамедъяров в ООН заявил о провале переговоров по Карабаху

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, выступая на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что переговоры по разрешению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта не могут продолжаться вечно. «Со времени прошлогодних общих обсуждений не было достигнуто никакого прогресса в политическом урегулировании конфликта», — передает слова Мамедъярова «Интерфакс». «Несмотря на прямые контакты между лидерами двух стран за последние два года, отсутствие подлинного интереса со стороны руководства Армении препятствует урегулированию конфликта. Наоборот, Ереван всеми своими действиями и риторикой замедляет процесс и подрывает усилия по скорейшему мирному урегулированию конфликта. Недавние заявления премьер-министра Армении и членов правительства не вызывают сомнений в том, что они проводят политику аннексии, которая противоречит соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН», — заявил глава МИД Азербайджана. Он подчеркнул, что недавние заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в том числе на Генеральной Ассамблее ООН, открыто указывают на стратегию правительства в переговорах, направленную на «защиту результатов войны». Фактически намерения руководства Армении — сохранение статус-кво.

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров выступает на 74-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН Mfa.gov.az

Министерства обороны Азербайджана и Германии провели двусторонние переговоры

В рамках программы двустороннего сотрудничества между министерством обороны Азербайджана и министерством обороны Германии на 2019 год в Баку 2 октября состоялись переговоры между оборонными ведомствами двух стран, сообщила пресс-служба минобороны Азербайджана. В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества между двумя странами, в том числе совместная деятельность в области военного образования и обучения. Состоялся также обмен мнениями по ряду вопросам региональной безопасности.

TANAP удостоен награды The Green World Awards 2019

Проект Трансанатолийского газопровода (TANAP), являющийся частью «Южного газового коридора», удостоен награды The Green World Awards 2019 в категории «Устойчивое развитие», сообщает Trend со ссылкой на консорциум TANAP. Как отмечается, награда была вручена некоммерческой организацией Green Organization 30 сентября на специальной церемонии, состоявшейся в городе Хошимин (Вьетнам). TANAP также был приглашен на церемонию послов «Зеленого мира» в качестве «Посла Зеленого мира», которая состоится 25 ноября 2019 года в Лондоне. Отметим, что первоначальная пропускная способность являющегося основным сегментом «Южного газового коридора» трубопровода TANAP составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Церемония открытия проекта TANAP President.az

100-летие предоставления избирательного права женщинам в Азербайджане

3 октября в рамках осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в штаб-квартире Совета Европы состоялось мероприятие, посвященное 100-летию предоставления избирательного права женщинам в Азербайджане, сообщает Trend. Мероприятие было организовано делегацией ПАСЕ в Азербайджане и постоянным представительством Азербайджана в Совете Европы при поддержке Национальной комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО. В нем приняли участие члены ПАСЕ, сотрудники секретариата и представители местной общественности. Открывая мероприятие, глава азербайджанской делегации в ПАСЕ, председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Самед Сеидов сказал, что в основе государственного строительства Азербайджанской Демократической Республики (АДР) находились современные ценности. Всем гражданам, независимо от их пола, этнической и религиозной принадлежности, были предоставлены равные права. Сеидов отметил, что предоставление азербайджанским женщинам впервые на Востоке избирательного права явилось историческим событием.

Азербайджанский депутат отказался от мандата

Азербайджанский суд обязал Рафаэля Джабраилова вернуть долг, в залог которого он оставил собственное депутатское удостоверение. Депутат сам попросил лишить его мандата, сообщает Sputnik Азербайджан. Отметим, что зимой текущего года состоялось судебное слушание в связи с не выплаченным Джабраиловым долгом в 300 тысяч долларов. Решением суда депутата обязали вернуть долг, оно осталось в силе и после апелляции со стороны Джабраилова. Сумма была одолжена в 2015 году на строительные проекты и нотариально оформлена, в качестве гарантии депутат заложил собственное депутатское удостоверение. Председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов на первом заседании осенней сессии дал Аппарату парламента распоряжение принять соответствующие меры в связи с обращением депутата Джабраилова об отказе от должности депутата.

Минимальная пенсия в Азербайджане повысилась на 25%

С 1 октября 2019 года минимальный размер трудовой пенсии в Азербайджане повысился со 160 до 200 манатов, сообщает министерство труда и социальной защиты населения. Минимальная пенсия с первого марта 2019 года была повышена со 116 (для ряда категорий, с 80 манатов) до 160 манатов. Это повышение охватило 233 тысячи граждан. Доведение с первого октября минимальной пенсии до 200 манатов охватит 660 тысяч пенсионеров. Тем самым минимальный размер трудовой пенсии в стране как части пакета социальных реформ главы государства в течение этого года был повышен на 72,4%. С другой стороны, новый размер пенсии до 34,2 процента превышает прожиточный минимум для пенсионеров. Кроме того, по паритету покупательной способности минимальной пенсии Азербайджан занимает первое место в СНГ. Распоряжениями главы государства от 18 июня 2019 года с 1 сентября текущего года существенно повышены зарплаты госслужащих, военнослужащих, сотрудников юстиции, правоохранительных органов, органов миграции, по чрезвычайным ситуациям, в частности, лиц специальных званий и других. Это позволило в среднем на 31% повысить пенсии 94 тысячи человек, которым назначены пенсии на особых условиях в соответствии с законодательством. Таким образом, второй социальный пакет, представленный в текущем году президентом Алиевым, обеспечил существенное повышение пенсий более 750 тысяч граждан Азербайджана.

Гаэтано Беллеи. Шутник

В Азербайджане начинается всеобщая перепись населения

В Азербайджане началась перепись населения, сообщает Trend. Перепись будет проходить с 1 по 10 октября. В переписи принял участие и президент страны, ответив на вопросы переписного листа и анкеты. Напомним, что перепись населения проводится, согласно законодательству Азербайджана, каждые десять лет. В очередной переписи, которая проводится с первого по десятое октября, в целом отражены 52 вопроса, в том числе 46 вопросов в опросном листе и шесть вопросов в бланке переписи, в том числе о здоровье, а также инвалидности и состоянии здоровья людей.

Баку получит данные о счетах азербайджанцев в швейцарских банках

Банки Швейцарии начнут передавать данные о своих клиентах властям 19 стран, включая Азербайджан. В этот список вошли также Казахстан и Турция. «Швейцария обязана в автоматическом режиме поставлять банковские и налоговые данные зарубежным налоговым ведомствам, потому что она обязалась перейти на новые стандарты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в области противодействия коррупции, отмывания и ухода от налогов. Если этого не сделать, то стране грозят санкции, от которых пострадает в первую очередь экономика», — отметил министр финансов Швейцарии Ули Маурер. Его слова приводит «Интерфакс». Планируется, что сбор информации начнется с января 2020 года, она будет передана иностранным властям в начале 2021 года.

Фильм, получивший «Оскар», открыл фестиваль в Баку

В Park Cinema Park Bulvar 2 октября стартовал X Фестиваль европейских фильмов, сообщает Trend Life. Организаторами фестиваля являются представительство Евросоюза в Азербайджане, посольства стран — членов ЕС, аккредитованные в стране. В день открытия фестиваля вниманию зрительской аудитории были представлены два фильма: «One last deal» («Последняя сделка», режиссер Клаус Хяре, Финляндия) и «The son of Saul» («Сын Саула», режиссер Ласло Немеш, Венгрия). Премьера фильма «Сын Саула» состоялась 15 мая 2015 года на Каннском кинофестивале, где кинолента завоевала Гран-при. В феврале 2016 года картина была удостоена кинопремии «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Действие фильма происходит в октябре 1944 года в концлагере Освенцим. Саул входит в специальную группу евреев-заключенных, которым нацисты поручают выполнять часть вспомогательных работ, связанных с уничтожением людей в газовых камерах и сжиганием их тел и одежды. Саул становится свидетелем того, как нацистский врач убивает выжившего в газовой камере мальчика, в котором, как ему кажется, он признает своего сына. Он решает, что мальчика надо похоронить с еврейской молитвой, и для осуществления этого пытается найти раввина. Отметим, что фестиваль проходит в столице Азербайджана со 2 по 16 октября. В программу фестиваля вошли фильмы кинематографистов из Хорватии, Чехии, Финляндии, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Латвии, Литвы, Голландии, Польши, Португалии, Испании и Швеции. Также на фестивале будет продемонстрирован фильм азербайджанского режиссера Эльчина Мусаоглу «Набат».

Нацист и узник Цитата из к/ф «Сын Саула». реж. Ласло Немеш. 2015. Венгрия

Неделя азербайджанского кино проходит в Турции

В Алании (Турция) с 30 сентября по четвертое октября проходит Неделя азербайджанского кино, сообщает Trend Life. В день открытия вниманию зрителей был представлен фильм режиссера Эльвина Рустамзаде «Тупик». Первого октября были продемонстрированы короткометражные киноленты «Второй выстрел» (режиссер Натиг Расул), «Рана» (режиссер Теймур Гаджиев) и «Собака, которая пила морскую воду» (режиссер Мурад Абиев). Второго октября состоялся показ фильма «Занавес-2» Эмиля Гулиева, третьего октября — «Внутренний город» режиссера Ильгара Сафата, а в заключительный день, четвертого октября, публика увидела «Занавес» Эмиля Гулиева.

В Газахе обстреляли экскаватор

2 октября по сообщению Государственной пограничной службы (ГПС) в 16:55 в направлении села Гушчу Айрым Газахского района вражескому обстрелу подвергся экскаватор, занимающийся прокладкой путей снабжения. В результате водитель экскаватора гражданское лицо Абышов Сафарали Алекпер оглу получил огнестрельное ранение. По оказании на месте медицинской помощи раненый был эвакуирован, но, несмотря на принятые меры, спасти его жизнь не удалось.

Теймур Раджабов стал победителем Кубка мира по шахматам

Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов 2 октября успешно провел третью финальную встречу на Кубке мира, который проходит в российском Ханты-Мансийске, сообщил АЗЕРТАДЖ. Раджабов встретился с китайским соперником Дунгом Лиреном. Встреча завершилась на 46-м ходу победой Теймура Раджабова. Победа досталась Раджабову на тай-брейке. Т. Раджабов завершил вничью четыре партии с контролем 25 и 10 минут (2:2), но затем одержал над соперником победу. По итогам двух блиц-партий он одержал победу со счетом 2:0 и впервые в истории Азербайджана стал победителем Кубка мира. В турнире стартовали 128 шахматистов. Призовой фонд составляет $1,6 млн, победитель получит $110 тыс. Победа дает также дает право сразиться за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Теймур Раджабов (слева) (сс) Кирилл Меркурьев. ruchess.ru

«Дюделанж» извинился перед «Карабахом»

Люксембургский футбольный клуб «Дюделанж» извинился перед азербайджанским «Карабахом» за провокацию с дроном и флагом сепаратистского режима оккупированного Нагорного Карабаха, который появился над полем во время матча обеих команд в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы, сообщает Minval.az. «Мы извиняемся перед гостями из Азербайджана. МЫ не имеем никакого отношения к этой провокации. Обязательно разберемся», — говорится в сообщении клуба в Twitter.

Между Махачкалой и Баку будет курсировать высокоскоростной поезд

Между Махачкалой и Баку планируется запустить высокоскоростной поезд, пассажиры которого будут проходить таможенные проверки в упрощенном порядке. По такому же принципу курсирует поезд между Петербургом и Хельсинки. Об этом глава Дагестана Владимир Васильев сообщил журналистам на полях XVI заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», передают азербайджанские СМИ со ссылкой на AиФ. Поезд по маршруту Махачкала — Баку будет ходить через Дербент. Этот вопрос обсуждали профильные министерства двух республик, отметил он. Запуск железнодорожного сообщения увеличит туристический поток между Азербайджаном и Дагестаном, в том числе и в город Дербент.