Ереван, , 08:51 — REGNUM Президент Армении Армен Саркисян утвердил соглашение о создании Международного бюро по расследованию авиационных происшествии и серьезных инцидентов. Об этом сообщает пресс-служба президента Армении.

Сообщается, что президент Армении Армен Сарксиян подписал несколько законов, принятых Национальным собранием. Среди них — ратификация соглашения о создании Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов.

По сути речь идёт о создании аналога ныне существующего Межгосударственного авиационного комитета (МАК), учрежденного в рамках СНГ ещё в 1991 году.

В отличие от МАК, новое Бюро будет проводить расследования не только происшествий, но и серьезных авиационных инцидентов, которые отличаются только последствиями, но не обстоятельствами.

Напомним что Российская Федерация и Армения подписали соглашение о создании и деятельности Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов в рамках Евразийского экономического союза 22 ноября прошлого года.

Министр транспорта России Евгений Дитрих ранее заявил, что его ведомство рассчитывает на ратификацию данного соглашения внутри РФ до конца 2019 года.

Дитрих отметил, что создание такого Бюро должно позволить организовать расследования авиационных происшествий и инцидентов на более «комфортной основе», а также исключить влияние внешних факторов, которые могут повлиять на ход подобных расследований.

Известно, что Казахстан готов присоединиться к этому соглашению.