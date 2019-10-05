5 октября 2019 | Время чтения 3 мин

Логика законодательства Гонконга ясна и понятна, а использование запрета на ношение масок, вне всякого сомнения, является обоснованным. Оппозиционные группы Гонконга должны поддержать введение запрета на ношение масок и позаботиться о будущем города.

Александр Белов, , 10:00 — REGNUM Глава администрации Гонконга Кэрри Лам объявила в пятницу, 4 октября, о том, что правительство Специального административного района Китая задействует пункт закона о чрезвычайном положении, который запрещает ношение масок во время протестов и других массовых собраний, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта в городе. Запрет на ношение масок вступит в силу в субботу, 5 октября, говорится в редакционной статье издания The Global Times.

Протестующий в Гонконге в костюме американского супергероя Человека-паука (сс) Studio Incendo

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Согласно условиям запрета на ношение масок во время протестов, любой, кто нарушит данный запрет, рискует подвергнуться тюремному заключению сроком на один год и штрафу в размере $3 тыс. 187. Лам подчеркнула, что использование некоторых пунктов закона о чрезвычайном положении не означает, что в Гонконге введён режим чрезвычайного положения, поскольку администрация Гонконга не объявляла о его введении.

Мы решительно поддерживаем закон Гонконга, запрещающий ношение масок. Это очень важный шаг в нынешней ситуации, который также будет способствовать сохранению принципа верховенства права в долгосрочной перспективе. Мы надеемся на то, что оппозиционные группы в Гонконге будут сотрудничать с администрацией города в рамках введения запрета на ношение масок, что в конечном итоге позволило бы изменить ситуацию в городе.

До принятия решения о запрете на ношение масок некоторые оппозиционные законодатели Гонконга заявили о том, что данный запрет окажет запугивающее воздействие. Таким образом, жители города вообще не посмели бы участвовать в любых митингах. Другие говорили о том, что запрет на ношение масок может только усилить протесты в городе. Эти две точки зрения противоречат друг другу и являются беспочвенными. Сейчас самое главное для Гонконга заключается в том, чтобы положить конец насилию и восстановить принцип верховенства права. В этом контексте политические интересы различных сил не имеют особого значения.

Протест в Гонконге (сс) Studio Incendo

Уличные акции в Гонконге, согласованные властями, являются законными. Жители города видели многочисленные акции протеста, при этом ни один мирный протестующий не подвергся преследованиям со стороны полиции. Но в течение последних 100 дней многие радикально настроенные протестующие сеяли разрушения, скрывая свои лица под масками. Подавляющее большинство мятежников носит маски. Запрет на ношение масок — это шаг, необходимый для прекращения насилия.

Например, некоторые западные страны запретили ношение масок на акциях протеста. В 2013 году в Канаде приняли закон, который запрещает протестующим скрывать свои лица, а тем, кто решит нарушить этот закон, грозит тюремное заключение сроком до 10 лет. В Соединённых Штатах в штате Нью-Йорк приняли закон против ношения масок ещё в XIX веке после случаев нападения групп белых людей, скрывающих свои лица под масками, на чернокожих граждан. Другие западные страны запретили скрывать лица в общественных местах — это мера, которая сдерживает протестующих.

Запрет на ношение масок в Гонконге соответствует принципу верховенства права. Любая оппозиция по отношению к данному запрету не защищает право гонконгцев на мирные протесты, а скорее поощряет насилие и преступления, в ходе которых участники беспорядков пытаются скрыть свои лица под масками. Гонконг не должен увязнуть в подобных дебатах.

Протестующие в масках. Гонконг (сс) Studio Incendo

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Логика законодательства Гонконга ясна и понятна, а использование запрета на ношение масок, вне всякого сомнения, является обоснованным. Оппозиционные группы Гонконга должны поддержать введение запрета на ношение масок и позаботиться о будущем города. Они должны сохранить ясность ума, чтобы не превратиться в сообщников мятежников.

Мы надеемся, что западные страны, которые запретили собственным протестующим носить маски, на этот раз не станут применять грязные, двойные стандарты, чтобы подорвать законодательство Гонконга, запрещающее ношение масок. Необходимо остановить насилие в Гонконге. Западные силы, выступающие против этого запрета, делают это со злым умыслом.