5 октября 2019 | Время чтения 5 мин

Самая большая проблема для Вашингтона и Эр-Рияда сейчас состоит в том, чтобы предотвратить дальнейшие иранские атаки, учитывая вероятность того, что следующая провокация может потребовать военного ответа. Начало переговоров поможет им решить эту проблему.

Максим Исаев, , 10:00 — REGNUM США и Иран пытаются найти дипломатический выход на фоне усиливающейся конфронтации. Франция, возможно, нашла выход. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил формулу из четырёх пунктов, которая может послужить реальной основой для возобновления американо-иранского диалога, пишет Хуссейн Ибиш в статье для издания Bloomberg.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

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Ясно, что без переговоров не получится остановить военные провокации со стороны Исламской Республики, кульминацией которых стали удары по нефтяным объектам Саудовской Аравии 14 сентября, в результате которых уровень добычи саудовской нефти сократился вдвое. Так же как и предыдущие атаки против нефтяных танкеров в Персидском заливе, последние удары лишь подтверждают неизменную идею, которой придерживается Тегеран: если Иран не сможет продавать нефть, то он позаботится о том, чтобы никто не мог продавать нефть.

Усиление кризиса — это иранская стратегия по возобновлению дипломатии. При этом Иран не хочет войны, поскольку понимает, что он обязательно проиграет. Президент США Дональд Трамп дал понять, что он тоже не хочет конфликта.

Противостояние Ирана и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Однако кто моргнёт первым? Уже более года каждая из сторон убеждена в том, что она одержит верх, но они переоценили возможности собственных рычагов давлении и недооценили устойчивость другой стороны. Иран полагал, что ему необходимо дождаться, когда на смену администрации Трампа придёт новая администрация. Американская стратегия, с тех пор как Трамп вывел США из ядерного соглашения 2015 года, заключалась в максимальном экономическом давлении посредством санкций, чтобы заставить Тегеран согласиться на новую и более выгодную для США сделку.

Санкции нанесли серьёзный ущерб экономике Ирана, но иранское правительство так и не пошло на уступки. Признав то, что они оказались в тупике, обе стороны стали искать возможности для возобновления диалога, но ни одна из стран не готова идти на очевидные уступки.

Теперь давайте введём в этот контекст Макрона. На встрече G7 в Биаррице в августе 2019 года президент Франции вплотную приблизился к тому, чтобы убедить Трампа встретиться с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом. На сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в прошлом месяце Макрон оказался ещё ближе к организации телефонных переговоров между Трампом и президентом Ирана Хасаном Рухани.

Мохаммад Джавад Зариф European External Action Service

Все эти не увенчавшиеся успехом попытки свидетельствуют о реальном прогрессе, достигнутом Макроном в создании структуры, которую Вашингтон и Тегеран могли бы взять за основу для возобновления переговоров.

Иран вновь может согласиться никогда не создавать ядерное оружие и отказаться от других форм региональной агрессии, например, ограничив собственную программу по разработке ракет. В свою очередь, США могли бы отменить санкции, введённые против Ирана в 2017 году, что позволило бы Ирану вновь продавать нефть и копить деньги.

Однако не всё так просто, как кажется. Сообщалось, что Рухани отказался от телефонных переговоров с Трампом после того, как потребовал от США отменить все новые санкции до начала переговоров. Иранские сторонники жёсткой линии будут сопротивляться любому возможному диалогу с США. Американские ястребы, такие как государственный секретарь США Майк Помпео, также выступят против любых уступок, пока Исламская Республика не продемонстрирует, что готова исправить своё поведение.

Майк Помпео (сс) U.S. Department of State

Потребуется задействовать несколько «сладких пилюль». В качестве первоначального стимула Франция предложила предоставить Ирану кредитную линию на $15 млрд. Кажется, Трамп готов поддержать эту идею. Могут ли США также отменить некоторые санкции для возобновления переговоров, при условии, что другие санкции будут сняты только после заключения нового соглашения? Или одного обещания ослабить давление окажется достаточно? Какие шаги может предпринять Иран по ядерным или региональным вопросам, чтобы продемонстрировать свою добросовестность?

Как только переговоры начнутся, сразу будет понятно, по каким вопросам стороны смогут договориться и в чём заключаются сложности. На переговорах с администрацией бывшего президента США Барака Обамы Иран настаивал на том, чтобы ему позволили обогащать уран до низкого уровня. Трампу тоже, вероятно, придётся признать возможность тщательно контролируемого обогащения урана до низкого уровня. Точно так же вполне вероятно, что Тегерану придётся согласиться на ограничение дальности своих ракет.

Хасан Рухани Kremlin.ru

Гораздо сложнее для Ирана окажется свернуть поддержку своих региональных союзников в соседних арабских странах, включая «Хезболлу» в Ливане, иракские силы народной мобилизации и йеменских хуситов. Такие региональные вопросы могут быть решены только путём прямых переговоров между Ираном и его арабскими соседями, особенно Саудовской Аравией.

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Самая большая проблема для Вашингтона и Эр-Рияда сейчас состоит в том, чтобы предотвратить дальнейшие иранские атаки, учитывая вероятность того, что следующая провокация может потребовать военного ответа. Начало переговоров поможет им решить эту проблему.

Формулу Макрона можно назвать несколько нечёткой и амбициозной, но она отвечает основным требованиям Вашингтона и Тегерана. Нежелание Рухани иметь дело с Трампом можно преодолеть путём проведения новых переговоров между Ираном и всеми сторонами, подписавшими ядерное соглашение в 2015 году, включая США, что позволит избежать впечатления, что Ирану пришлось сделать унизительную уступку. Какими бы ни были недостатки предложенной формулы, вряд ли удастся найти что-то лучшее. Учитывая то, что альтернативой является разрушительный конфликт, которого никто не хочет, стороны должны принять эту формулу.