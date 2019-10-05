Вашингтон, , 08:30 — REGNUM Политический скандал из-за телефонных переговоров между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским может поспособствовать уходу государственного секретаря США Майка Помпео, заявил политический обозреватель Курт Миллс в статье для издания The National Interest.

«Скандал из-за телефонных переговоров с Украиной, потрясший всю администрацию, может заставить Помпео поспешить с уходом, а также поставить под угрозу любые его планы в Канзасе», — заявил Миллс.

По словам эксперта, всем хорошо известно, что Помпео жаждет заполучить должность президента США, возможно, уже в 2024 году, как кандидат от Республиканской партии.

«Помпео всегда боялся, что непредсказуемый, любящий риск Трамп может потерпеть крах, отсюда его интерес к месту в Сенате. Кроме того, если 2024 год окажется неудачным для кандидатов от Консервативной партии или «консервативного интернационализма» Помпео, то относительно молодой государственный секретарь мог бы задуматься об удобном месте в Сенате», — добавил Миллс.

Напомним, в течение нескольких месяцев вокруг государственного департамента США не утихали споры о том, покинет ли Помпео свой пост, чтобы баллотироваться в Сенат от своего родного штата Канзас. В июле 2019 года Помпео отверг возможность выдвижения в Сенат от Канзаса.

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