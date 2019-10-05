Вашингтон, 5 октября 2019, 08:30 — REGNUM Политический скандал из-за телефонных переговоров между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским может поспособствовать уходу государственного секретаря США Майка Помпео, заявил политический обозреватель Курт Миллс в статье для издания The National Interest.
По словам эксперта, всем хорошо известно, что Помпео жаждет заполучить должность президента США, возможно, уже в 2024 году, как кандидат от Республиканской партии.
Напомним, в течение нескольких месяцев вокруг государственного департамента США не утихали споры о том, покинет ли Помпео свой пост, чтобы баллотироваться в Сенат от своего родного штата Канзас. В июле 2019 года Помпео отверг возможность выдвижения в Сенат от Канзаса.
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