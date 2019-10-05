Пекин, , 08:28 — REGNUM Решение властей Гонконга запретить протестующим носит маски во время уличных акций полностью соответствует международным стандартам, говорится в редакционной статье издания The Global Times.

«Мы надеемся, что западные страны, которые запретили собственным протестующим носить маски, на этот раз не станут применять грязные, двойные стандарты, чтобы подорвать законодательство Гонконга, запрещающее ношение масок. Необходимо остановить насилие в Гонконге. Западные силы, выступающие против этого запрета, делают это со злым умыслом», — говорится в статье.

По словам издания, любая оппозиция по отношению к запрету на ношение масок не защищает право гонконгцев на мирные протесты, а скорее поощряет насилие и преступления.

Напомним, протесты в Гонконге не утихают в течение нескольких месяцев. Большинство протестующих, участвующих в беспорядках, скрывают свои лица под масками и противогазами, поэтому правоохранительным органам сложно установить личности участников беспорядков.

Согласно условиям запрета на ношение масок во время протестов, вступившего в действие в субботу, 5 октября, любой житель Гонконга, который нарушит данный запрет, рискует подвергнуться тюремному заключению сроком на один год и штрафу в размере $3 тыс. 187.

В 2013 году в Канаде приняли закон, который запрещает протестующим скрывать свои лица, а тем, кто решит нарушить этот закон, грозит тюремное заключение сроком до 10 лет. Другие западные страны приняли законодательство, запрещающее скрывать лица под масками в общественных местах.

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