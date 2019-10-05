Пекин, 5 октября 2019, 08:28 — REGNUM Решение властей Гонконга запретить протестующим носит маски во время уличных акций полностью соответствует международным стандартам, говорится в редакционной статье издания The Global Times.
По словам издания, любая оппозиция по отношению к запрету на ношение масок не защищает право гонконгцев на мирные протесты, а скорее поощряет насилие и преступления.
Напомним, протесты в Гонконге не утихают в течение нескольких месяцев. Большинство протестующих, участвующих в беспорядках, скрывают свои лица под масками и противогазами, поэтому правоохранительным органам сложно установить личности участников беспорядков.
Согласно условиям запрета на ношение масок во время протестов, вступившего в действие в субботу, 5 октября, любой житель Гонконга, который нарушит данный запрет, рискует подвергнуться тюремному заключению сроком на один год и штрафу в размере $3 тыс. 187.
В 2013 году в Канаде приняли закон, который запрещает протестующим скрывать свои лица, а тем, кто решит нарушить этот закон, грозит тюремное заключение сроком до 10 лет. Другие западные страны приняли законодательство, запрещающее скрывать лица под масками в общественных местах.
Читайте также: Из-за протестов в Гонконге закрыли городской метрополитен