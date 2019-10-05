Вашингтон, 5 октября 2019, 08:25 — REGNUM Франция, похоже, нашла способ предотвратить дальнейшие иранские атаки в районе Персидского залива, заявил cотрудник Института арабских стран Персидского залива в Вашингтоне Хуссейн Ибиш в статье для издания Bloomberg.
По словам эксперта, самая большая проблема для Вашингтона и Эр-Рияда сейчас состоит в том, чтобы предотвратить дальнейшие иранские атаки, учитывая вероятность того, что следующая провокация может потребовать военного ответа, отметив, что начало переговоров с Ираном поможет им решить эту проблему.
Напомним, США отказались продлевать временные разрешения на импорт иранской нефти после 2 мая 2019 года, установив полный запрет на покупку иранской нефти. Иран предупредил, что в случае блокирования его экспорта нефти, он может воспрепятствовать экспорту нефти из района Персидского залива.
В ночь на 14 сентября нефтяная инфраструктура Саудовской Аравии подверглась нападению. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские хуситы. США и Саудовская Аравии заявили о причастности Ирана к нападению. В Тегеране отвергли любые обвинения в причастности к нападению.
Макрон ранее предложил Вашингтону частично разрешить компаниям из ЕС покупать иранскую нефть или предоставить Тегерану кредитную линию в размере $15 млрд, чтобы обеспечить полное соблюдение Ираном условий ядерного соглашения 2015 года.
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