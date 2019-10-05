Вашингтон, , 08:25 — REGNUM Франция, похоже, нашла способ предотвратить дальнейшие иранские атаки в районе Персидского залива, заявил cотрудник Института арабских стран Персидского залива в Вашингтоне Хуссейн Ибиш в статье для издания Bloomberg.

«США и Иран пытаются найти дипломатический выход на фоне усиливающейся конфронтации. Франция, возможно, нашла выход. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил формулу из четырёх пунктов, которая может послужить реальной основой для возобновления американо-иранского диалога», — заявил Ибиш.

По словам эксперта, самая большая проблема для Вашингтона и Эр-Рияда сейчас состоит в том, чтобы предотвратить дальнейшие иранские атаки, учитывая вероятность того, что следующая провокация может потребовать военного ответа, отметив, что начало переговоров с Ираном поможет им решить эту проблему.

«Формулу Макрона можно назвать несколько нечёткой и амбициозной, но она отвечает основным требованиям Вашингтона и Тегерана. Нежелание Рухани иметь дело с Трампом можно преодолеть путём проведения новых переговоров между Ираном и всеми сторонами, подписавшими ядерное соглашение в 2015 году, включая США, что позволит избежать впечатления, что Ирану пришлось сделать унизительную уступку», — добавил Ибиш.

Напомним, США отказались продлевать временные разрешения на импорт иранской нефти после 2 мая 2019 года, установив полный запрет на покупку иранской нефти. Иран предупредил, что в случае блокирования его экспорта нефти, он может воспрепятствовать экспорту нефти из района Персидского залива.

В ночь на 14 сентября нефтяная инфраструктура Саудовской Аравии подверглась нападению. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские хуситы. США и Саудовская Аравии заявили о причастности Ирана к нападению. В Тегеране отвергли любые обвинения в причастности к нападению.

Макрон ранее предложил Вашингтону частично разрешить компаниям из ЕС покупать иранскую нефть или предоставить Тегерану кредитную линию в размере $15 млрд, чтобы обеспечить полное соблюдение Ираном условий ядерного соглашения 2015 года.

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