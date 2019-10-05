Вашингтон, , 08:08 — REGNUM Обнародованная 4 октября sms-переписка видных сотрудников Госдепартамента с помощником украинского президента Андреем Ермаком свидетельствует о попытке президента США Дональда Трампа шантажировать его украинского коллегу Владимира Зеленского, сообщил председатель комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса Элиот Энгел 5 октября телекомпании CNN.

Энгел (конгрессмен-демократ от штата Нью-Йорк) считает, что текст сообщений говорит о попытках шантажировать украинского президента. Украина, заявил конгрессмен, равняется на Запад, и Штаты должны протянуть ей руку помощи, но вместо этого Украину толкают к России.

На вопрос, насколько близки демократы к точке, когда отказ представителей администрации Трампа сотрудничать с расследованием будет приравнен к деяниям, за которые полагается импичмент, Энгел выразил оптимизм в продвижении к цели.

По его мнению, крайне резкая реакция Трампа на запуск процедуры импичмента является косвенным доказательством вины («дыма без огня не бывает»). Энгел считает, что появится еще один осведомитель, больше информации и свидетелей

Энгел совместно с председателями спецкомитета по разведке Адамом Шиффом и комитета по надзору и правительственной реформе Элайджей Каммингсом на днях направил американскому госсекретарю Майку Помпео совместное письмо, в котором потребовали от него предоставить документы, касающиеся контактов Трампа с Зеленским.

Были вызваны на слушания для дачи показаний в Конгрессе бывший посол США в Киеве Мари Йованович, бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент, советник Госдепартамента Ульрих Брехбул и постоянный представитель США при ЕС Гордона Сондланд.

Помпео в письме Энгелу заявил, что демократы принуждают представителей внешнеполитического ведомства явиться на слушания, не выписав никаких повесток.

Госсекретарь США напомнил: лица, о которых идёт речь, не могут участвовать в каком-либо допросе или слушаниях без консультации с исполнительной ветвью власти. В этой связи Помпео потребовал, чтобы на слушаниях вызванных в Конгресс чиновников сопровождал юрисконсульт Госдепартамента.