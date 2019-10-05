Ашхабад, , 08:00 — REGNUM В Туркмении начала конституционная реформа — президент республики Гурбангулы Бердымухамедов провел первое заседание Конституционной комиссии, на котором обсуждалось создание двухпалатного парламента. Об этом пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

На заседании Конституционной комиссии были начаты разработки и обобщения предложений в связи с внесением изменений и дополнений в конституцию Туркмении.

Выступая на комиссии президент Бердымухамедов заявил, что главной задачей конституционной комиссии является четкое установление, что меджлис Туркмении состоит из двух палат, а также точное определение прав, обязанностей, полномочий и сроков полномочий депутатов нового парламента.

Конституционная комиссия должна вести эту работу в тесном сотрудничестве с меджлисом, правительством, соответствующими министерствами и отраслевыми ведомствами, а также политическими партиями, общественными организациями и органами местного самоуправления и общественностью.

Итогом работы комиссии будет подготовка конституционного закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркмении. Законопроект будет рассмотрен на заседании Народного Совета в 2020 году.

Бердымухамедов утвердил рабочий план комиссии и назначил заместителя спикера меджлиса Гульшат Маммедову своим заместителем по работе комиссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конституции Туркмении сказано, что меджлис является представительным органом власти, осуществляющим законодательную власть. При этом в 2017 году в Туркмении был восстановлен высший орган народовластия — Халк Маслахаты (Народный совет), который действовал до 2008 года.

на втором заседании Народного совета президент Бердымухамедов предложил объединить Халк Маслахаты с меджлисом в двухпалатный парламент и провести для этого конституционную реформу.