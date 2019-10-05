Вашингтон, , 06:40 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео не смог предоставить вовремя Конгрессу США документы по переговорам американского президента Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает телеканал CNN со ссылкой на аппарат комитета по иностранным делам палаты представителей.

Дональд Трамп и Майк Помпео

Сообщается, что Помпео не предоставил документы в установленный срок. Однако в аппарате подчеркнули, что Госдеп США уже связывался с комитетом по этому вопросу, в связи с чем комитет выражает надежду на полное сотрудничество с американским внешнеполитическим ведомством.

Отмечается, что комитет по иностранным делам также ожидает присутствия постпреда США при Евросоюзе Гордона Сондланда и экс-после Соединенных Штатов на Украине Мари Йованович для дачи показаний в Конгрессе.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер отвечал на вопросы членов американского Конгресса. В общей сложности допрос продлился более девяти часов.

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