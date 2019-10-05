Вашингтон, , 06:36 — REGNUM Очередной американский разведчик рассматривает возможность подать рапорт о предосудительных сношениях президента США Дональда Трампа с представителями Украины, сообщила в пятницу газета The New York Times.

По словам авторов издания, данный сотрудник американской разведки имеет доступ к более конкретной информации по теме Украины в связи с Трампом.

Генеральный инспектор Майкл Аткинсон привлекал этого разведчика в качестве консультанта, когда поступила информация от первого осведомителя. Сотрудник американских спецслужб, о котором пишет газета, сейчас обдумывает, готов ли он оформить свою жалобу и дать показания Конгрессу.

Вначале жалоба попала на рассмотрение к Аткинсону. Исполняющий обязанности директора Национальной разведки Джозеф Магуайр после консультаций с американским минюстом поначалу не разрешил Аткинсону передачу документа демократам в Конгрессе.

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Процедура импичмента была начата на основании обвинения Трампа в давлении на его украинского коллегу для того, чтобы Киев оказал помощь действующему президенту США в переизбрании на второй срок в 2020 году. Трамп якобы добивался расследования действий сына своего вероятного противника Джозефа Байдена на Украине в обмен на оказание Вашингтоном финансовой и военной поддержки украинской власти.

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