Курган, , 06:24 — REGNUM В Курганской области назначен заместитель губернатора — директор департамента агро-промышленного комплекса Зауралья. Им стал, как и предполагалось, бывший глава Кетовского района Владимир Архипов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

В первый же день назначения Владимир Архипов вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым встретился с заместителем министра сельского хозяйства РФ Оксаной Лут. Обсуждались перспективы развития и поддержки АПК региона.

На встрече также были намечены перспективы увеличения объемов федеральной поддержки сельского хозяйства Зауралья и планы по реализации новых агропроектов региона.

Отметим, что департамент сельского хозяйства является для аграрно-индустриальной курганской области стратегическим.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава «курганской Рублёвки» ушёл в отставку