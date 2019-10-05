Вашингтон, 5 октября 2019, 06:00 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому иммигрантам будут отказывать во въезде в страну при отсутствии средств на медицинскую страховку, сообщает агентство Associated Press.
Сообщается, что для получения иммиграционной визы соискателям теперь придется доказывать, что они смогут оплатить медицинскую страховку. Отмечается что новые правила коснутся людей, претендующих на иммиграционную визу из-за рубежа, или же тех, у кого супруг или родители являются гражданами США. Тех мигрантов, которые уже находятся на американской территории, это не коснется. Действие указа вступает в силу с 3 ноября.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября президент США Дональд Трамп предложил включить Польшу в безвизовую программу. Предполагается, что при введении безвизового режима с Польшей, граждане США смогут вести бизнес и совершать турпоездки на польскую территорию без получения виз.
Читайте ранее в этом сюжете: Трамп объявил о скором введении безвизового режима для Польши